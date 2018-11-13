США ужесточат санкции против Ирана, - Болтон

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

По его словам, с самого начала целью США было возведение экспорта нефти из Ирана до нуля

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил на встрече с лидерами стран АСЕАН, что санкции против Ирана будут ужесточены. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По его словам, с самого начала целью США было возведение экспорта нефти из Ирана до нуля.

"Соединенные Штаты усилят применения санкций против Ирана, тогда как Тегеран пытается найти способы избежать ограничений в торговле нефтью и банковских операциях", - заявил Джон Болтон.

Соединенные Штаты объявили о возобновлении санкций в начале месяца, поскольку администрация Трампа пытается заставить Иран ограничить свои ядерную программу, а также прекратить участия Тегерана в конфликтах в Йемене, Сирии, Ливане и других странах Ближнего Востока.

Напомним, Иран заявил, что способен и дальше продавать достаточный объем нефти, несмотря на американские санкции.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу попросил международное сообщество отреагировать на новые санкции США.

Напомним, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не собирается ограничиваться сегодняшним возобновлением санкций против Ирана.