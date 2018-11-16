Ціна нафти Brent перевищила 67 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці 67,26 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 16 листопада 2018 року, перевищила позначку 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Cтаном на 09:00 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 67,26 долара за барель. Це на 0,37% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, напередодні Міністерство енергетики США повідомило про зростання запасів нафти за підсумками восьмого тижня поспіль - на 10,27 млн барелів. Це є максимальним приростом з лютого 2017 року. У той же час запаси бензину за тиждень впали на 1,41 млн барелів, дистилятів - скоротилися на 3,59 млн барелів. Видобуток нафти в країні зріс на 100 тис. барелів на добу (б/с) - до 11,7 млн б/с, що є черговим рекордом.

Нагадаємо, 14 листопада ціна нафти Brent вперше з березня 2018 року впала нижче 66 доларів за барель. Тенденція до падіння цін спостерігається з початку місяця, коли США повністю відновили санкції проти Ірану.

Також раніше стало відомо, що США планують посилити санкції проти Ірану.