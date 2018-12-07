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Цена нефти Brent превысила 63 доллара за баррель

Новости » Энергетика    07.12.2018 - 16:03
Цена нефти Brent превысила 63 доллара за баррель
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 63,04 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 7 декабря 2018 года, поднялась выше отметки в 63 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:52 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 63,04 доллара. Это на 5,93% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран, Венесуэла и Ливия, вероятно, будут исключены из сделки ОПЕК+. Как сообщало Reuters, Иран "является основным препятствием к заключению сделки о сокращении добычи нефти, поскольку фактический лидер картеля Саудовская Аравия пока не согласилась на уступки для попавшего под санкции Тегерана".

Как писало РБК-Украина, члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), 6 декабря, пришли к предварительной договоренности о сокращении добычи нефти. При этом страны ОПЕК еще не определились с итоговой цифрой.

Отметим, президент США Дональд Трамп в среду, 5 декабря, призвал ОПЕК и союзников не сокращать нефтедобычу в 2019 году.

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Новости Украины Brentнефть
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