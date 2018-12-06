Страны ОПЕК достигли предварительной договоренности о сокращении добычи нефти

Фото: нефтяная вышка (Statoil.com)

При этом страны ОПЕК еще не определились с итоговой цифрой

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сегодня, 6 декабря, пришли к предварительной договоренности о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Агентство сообщается, что "ОПЕК достигла предварительной сделки по сокращению добычи нефти, но еще не определилась с итоговой цифрой".

Ранее сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК достиг консенсуса по вопросу сокращения добычи нефти. Комитет ОПЕК заседал на уровне министров в преддверии заседания членов ОПЕК и должен вынести для стран-участниц картеля рекомендацию о сокращении добычи нефти, чтобы сбалансировать рынок.

Отметим, президент США Дональд Трамп в среду, 5 декабря, призвал ОПЕК и союзников не сокращать нефтедобычу в 2019 году.

Напомним, страны ОПЕК и не входящие в картель производители планируют заключить сделку о сокращении добычи нефти как минимум на 1,3 млн баррелей в сутки. Сообщалось, что сделка ОПЕК+ была под угрозой из-за нежелания России сокращать добычу нефти.