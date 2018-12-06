ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Страны ОПЕК достигли предварительной договоренности о сокращении добычи нефти

Новости » Энергетика    06.12.2018 - 15:56
Страны ОПЕК достигли предварительной договоренности о сокращении добычи нефти
Фото: нефтяная вышка (Statoil.com)

При этом страны ОПЕК еще не определились с итоговой цифрой

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сегодня, 6 декабря, пришли к предварительной договоренности о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Агентство сообщается, что "ОПЕК достигла предварительной сделки по сокращению добычи нефти, но еще не определилась с итоговой цифрой".

Ранее сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК достиг консенсуса по вопросу сокращения добычи нефти. Комитет ОПЕК заседал на уровне министров в преддверии заседания членов ОПЕК и должен вынести для стран-участниц картеля рекомендацию о сокращении добычи нефти, чтобы сбалансировать рынок.

Отметим, президент США Дональд Трамп в среду, 5 декабря, призвал ОПЕК и союзников не сокращать нефтедобычу в 2019 году.

Напомним, страны ОПЕК и не входящие в картель производители планируют заключить сделку о сокращении добычи нефти как минимум на 1,3 млн баррелей в сутки. Сообщалось, что сделка ОПЕК+ была под угрозой из-за нежелания России сокращать добычу нефти.

Комитет ОПЕК принял решение сократить добычу нефти Трамп призвал ОПЕК не сокращать добычу нефти
Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь