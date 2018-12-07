Ціна нафти Brent перевищила 63 долари за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 63,04 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 7 грудня 2018 року, піднялася вище позначки в 63 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:52 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 63,04 долара. Це на 5,93% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран, Венесуела і Лівія, ймовірно, будуть виключені з угоди ОПЕК+. Як повідомляло Reuters, Іран "є основною перешкодою до укладення угоди про скорочення видобутку нафти, оскільки фактичний лідер картеля Саудівська Аравія поки не погодилася на поступки для Тегерану, який потрапив під санкції".

Як писало РБК-Україна, члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), 6 грудня, прийшли до попередньої домовленості про скорочення видобутку нафти. При цьому країни ОПЕК ще не визначилися з підсумкової цифрою.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп в середу, 5 грудня, закликав ОПЕК і союзників не скорочувати видобуток нафти в 2019 році.