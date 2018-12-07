Иран, Венесуэлу и Ливию могут исключить из сделки ОПЕК+, - Reuters

Фото: нефтяная вышка (Statoil.com)

Иран является основным препятствием к заключению сделки о сокращении добычи нефти, сообщает агенство

Иран, Венесуэла и Ливия, вероятно, будут исключены из сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство сообщает, что Иран "является основным препятствием к заключению сделки о сокращении добычи нефти, поскольку фактический лидер картеля Саудовская Аравия пока не согласилась на уступки для попавшего под санкции Тегерана".

В то же время министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву сообщил, что страна не обращалась за исключениями из возможного соглашения ОПЕК+.

Отмечается, что сегодня организация стран-нефтеэкспортеров продолжит переговоры в Вене.

Напомним, 6 декабря члены Организации стран-экспортеров нефти пришли к предварительной договоренности о сокращении добычи нефти.

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК достиг консенсуса по вопросу сокращения добычи нефти. Комитет ОПЕК заседал на уровне министров в преддверии заседания членов ОПЕК и должен вынести для стран-участниц картеля рекомендацию о сокращении добычи нефти, чтобы сбалансировать рынок.

Отметим, президент США Дональд Трамп в среду, 5 декабря, призвал ОПЕК и союзников не сокращать нефтедобычу в 2019 году.

Как сообщалось ранее, страны ОПЕК и не входящие в картель производители планируют заключить сделку о сокращении добычи нефти как минимум на 1,3 млн баррелей в сутки. Сообщалось, что сделка ОПЕК+ была под угрозой из-за нежелания России сокращать добычу нефти.