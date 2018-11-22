Цена нефти Brent превысила 63 доллара за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 63,27 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 22 ноября 2018 года, превысила отметку в 63 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 14:29 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 63,23 долларов за баррель. Это на 0,16% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против компаний Российской Федерации (РФ) за поставки нефти из Ирана в Сирию. В частности, в санкционные списки попали шесть физических лиц и три организации, которые содействовали поставкам нефти правительству Сирии.

Отметим, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цены на нефть. По словам Трампа, цена барреля нефти марки WTI упала до 54 долларов, после того, как ее стоимость составляла 82 доллара.