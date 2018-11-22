Ціна нафти Brent перевищила 63 долара за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 63,27 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 22 листопада 2018 року, перевищила позначку в 63 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 14:29 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 63,23 доларів за барель. Це на 0,16% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти компаній Російської Федерації (РФ) за постачання нафти з Ірану до Сирії. Зокрема, в санкційні списки потрапили шість фізичних осіб і три організації, які сприяли постачанню нафти уряду Сирії.

Зазначимо, 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп подякував Саудівську Аравію за зниження ціни на нафту. За словами Трампа, ціна бареля нафти марки WTI впала до 54 доларів, після того, як її вартість становила 82 долари.