Цена нефти Brent превысила 61 доллар за баррель

Иллюстративное фото (David McNew/Getty Images)

Brent торгуется на отметке в 61,01 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 17 января 2019 года, поднялась выше отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:29 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,01 доллара. Это на 0,98% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть растут, несмотря на приближение добычи в США к новому рекорду на уровне 12 миллионов баррелей в сутки. По данным Управления энергетической информации (EIA), за минувшую неделю суточная добыча достигла 11,9 миллиона баррелей. С января 2018 года добыча в США резко поднялась на 2,4 миллиона баррелей в сутки, спровоцировав тревоги о перенасыщении рынка.

Напомним, накануне цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель на данных о снижении запасов нефти в США. В то же время сообщается о резком увеличении резервов бензина в стране.

На этой неделе стало известно, что Венесуэла намерена продавать нефть за криптовалюту. Согласно распоряжению президента Николаса Мадуро, за криптовалюту должно экспортироваться 15% от общего объема нефти.