Венесуэла намерена продавать нефть за рубеж за криптовалюту

Фото: Николас Мадуро (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

Мадуро приказал экспортироваться за криптовалюту 15% от общего объема нефти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обязал государственные нефтекомпании страны начать экспорт нефти за местную криптовалюту El Petro. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Nacional.

Согласно распоряжению Мадуро, за криптовалюту должно экспортироваться 15% от общего объема нефти.

Отмечается, что распоряжение в первую очередь касается основного оператора на нефтяном рынке страны - национальной нефтекомпании PDVSA.

"Компании могут доверять мне, давайте сделаем экономику эффективной за эти шесть лет", - заявил президент Венесуэлы.

Мадуро также объявил о принудительном изменении курса криптовалюты с 9 тыс. до 36 тыс. боливаров.

Напомним, Венесуэла с 20 февраля 2018 года запустила собственную криптовалюту El Petro, заявив, что ее курс будет меняться в зависимости от колебаний цен на нефть.

Министерство финансов США ввело санкции против окружения Мадуро - 6 физических и трех юридических лиц. Ограничения введены против Силии Флорес - супруги главы государства, которая в 2012-2013 годах была генеральным прокурором страны. Из чиновников под санкции также попали министр обороны, действующий и бывший вице-президенты. Сам Мадуро находится под санкциями с 31 июля 2017 года.

США также отказываются признавать легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро.