Ціна нафти Brent перевищила 61 долар за барель

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Brent торгується на позначці в 61,01 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 17 січня 2019 року, піднялася вище позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:29 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,01 долара. Це на 0,98% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту зростають, незважаючи на наближення видобутку в США до нового рекорду на рівні 12 мільйонів барелів на добу. За даними Управління енергетичної інформації (EIA), за минулий тиждень добовий видобуток досяг 11,9 мільйона барелів. З січня 2018 року видобуток у США різко піднявся на 2,4 мільйона барелів на добу, спровокувавши тривоги про перенасичення ринку.

Нагадаємо, напередодні ціна нафти Brent перевищила 60 доларів за барель на даних про зниження запасів нафти в США. У той же час повідомляється про різке збільшення резервів бензину в країні.

На цьому тижні стало відомо, що Венесуела має намір продавати нафту за криптовалюту. Згідно з розпорядженням президента Ніколаса Мадуро, за криптовалюту має експортуватися 15% від загального обсягу нафти.