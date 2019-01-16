Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 60,79 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 16 января 2019 года, поднялась выше отметки в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:16 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 60,79 доллара. Это на 0,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю снизились на 560 тыс. баррелей. Кроме того, сообщается о резком увеличении резервов бензина - сразу на 6 млн баррелей, а также о росте запасов дистиллятов на 3,2 млн баррелей.

Напомним, накануне цены на нефть выросли более чем на 1% на фоне снижения добычи. Подорожание нефти было обусловлено снижением добычи производителями нефти во главе с ОПЕК, а также сокращением количества действующих буровых установок в США. В то же время замедление экономического роста оказывает давление на цены на нефть и финансовые рынки.