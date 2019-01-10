Цена нефти Brent превысила 61 доллар за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 61,12 доллар за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня вечером, 10 января 2019 года, поднялась выше отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, сегодня вечером цена за баррель нефти Brent составляла 61,12 доллар. Это на 1,97% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня днем, 10 января, цены на нефть снизились примерно на один процент на фоне сохранения высоких объемов производства в Соединенных Штатах Америки и сдержанной реакции рынка на переговоры Вашингтона и Пекина, которые не дали явных сигналов о завершении торгового спора двух стран.

Как писало РБК-Украина, Всемирный банк снизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и на 2020 годы до 67 долларов за баррель, что на 2 доллара ниже прогноза, сделанного в июне 2018 года. Основными факторами формирования цены нефти будут факторы предложения. Во Всемирном банке также отметили, что многое будет зависеть от решения ОПЕК и ее партнеров относительно сокращения добычи.