Ціна нафти Brent перевищила 61 долар за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 61,12 долар за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 10 січня 2019 року, піднялася вище позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, сьогодні ввечері ціна за барель нафти Brent складала 61,12 долар. Це на 1,97% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вдень, 10 січня, ціни на нафту знизилися приблизно на один відсоток на тлі збереження високих обсягів виробництва в Сполучених Штатах Америки і стриманої реакції ринку на переговори Вашингтона і Пекіна, які не дали явних сигналів про завершення торгового спору двох країн.

Як повідомляло РБК-Україна, Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель, що на 2 долара нижче прогнозу, зробленого в червні 2018 року. Основними чинниками формування ціни нафти будуть фактори пропозиції. У Світовому банку також відзначили, що багато чого буде залежати від рішення ОПЕК та її партнерів щодо скорочення видобутку.