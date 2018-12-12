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Цена нефти Brent превысила 61 доллар за баррель

Новости » Энергетика    12.12.2018 - 11:41
Цена нефти Brent превысила 61 доллар за баррель
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Цена барреля нефти Brent находится на уровне 61,22 долларов

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 12 декабря 2018 года, поднялась выше отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:31 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,22 доллара. Это на 0,44% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК после нескольких часов переговоров договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году. По данным Bloomberg, ОПЕК рекомендует сократить добычу всеми странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Кроме того,  представитель Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хусейн Каземпур Ардебили заявлял, что для того чтобы избежать переизбытка нефти на рынке, ее добычу необходимо будет снизить на 1,4 млн баррелей в сутки.

Также сообщалось, что министр энергетики Катара Саад аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе заявил, что уведомил ОПЕК о выходе из картеля с 1 января. По его словам, решение Катара отражает планы по увеличению добычи природного газа в ближайшие годы с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год.  

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