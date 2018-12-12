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Ціна нафти Brent перевищила 61 долар за барель

Новини » Енергетика    12.12.2018 - 11:41
Ціна нафти Brent перевищила 61 долар за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Ціна бареля нафти Brent знаходиться на рівні 61,22 доларів

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 12 грудня 2018 року, піднялася вище позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:31 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,22 долара. Це на 0,44% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК після декількох годин переговорів домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році. За даними Bloomberg, ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.

Крім того, представник Ірану в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Хусейн Каземпур Ардебілі заявляв, що для того щоб уникнути надлишку нафти на ринку, її видобуток необхідно буде знизити на 1,4 млн барелів на добу.

Також повідомлялося, що міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі на прес-конференції в Досі заявив, що повідомив ОПЕК про вихід з картелю з 1 січня. За його словами, рішення Катару відображає плани зі збільшення видобутку природного газу в найближчі роки з 77 млн тонн до 110 млн тонн на рік.

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