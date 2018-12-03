Иран спрогнозировал падение цены на нефть до 40 долларов за баррель

Фото: Хусейн Каземпур Ардебили (parstoday)

Сам Иран отказывается сокращать добычу, пока введенные против него санкции США остаются в силе

Чтобы избежать переизбытка нефти на рынке, ее добычу необходимо будет снизить на 1,4 млн баррелей в сутки. Об этом заявил представитель Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хусейн Каземпур Ардебили, сообщает РБК- Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Сам Иран отказывается сокращать добычу, пока введенные против него санкции США остаются в силе, но, как отмечает агентство, из-за санкций объем добычи в стране и так сократился с 3,8 млн баррелей в день до 3 млн.

"Если ОПЕК и другие нефтеэкспортеры не ограничат добычу, то котировки могут упасть до 40 долларов за баррель", - предупредил он.

Ранее сообщалось, что Катар выходит из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года.

Сообщается, что министр энергетики Катара Саад аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе заявил, что уведомил ОПЕК о выходе из картеля с 1 января. По его словам, решение Катара отражает планы по увеличению добычи природного газа в ближайшие годы с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год.

Напомним, страны ОПЕК+ могут вернуться к ограничениям нефтедобычи в 2019 году. Это необходимо, чтобы предотвратить возможный переизбыток предложения на рынке.

Отметим, в июне участники ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефтина 1 млн баррелей в сутки.