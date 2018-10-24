Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель

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Нефть Brent торгуется на уровне 76,11 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 24 октября 2018 года, поднялась выше отметки в 76 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 13:59 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 76,11 долларов за баррель. Это на 1,16% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня днем цена нефти опускалась до 75,50 долларов за баррель.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация и Саудовская Аравия заключили тайное двустороннее соглашение в сентябре, целью которого является рост нефтедобычи и снижение цен на нефть.

Добавим, также сообщалось, что Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность ослабить санкции для импортеров нефти из Ирана, которые сокращают закупки сырья у Тегерана. В частности, источник Reuters сообщал, что США готовы в индивидуальном порядке работать со странами, которые сокращают импорт нефти из Ирана.