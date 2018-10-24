Ціна нафти Brent піднялася вище 76 доларів за барель

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Нафта Brent торгується на рівні 76,11 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 24 жовтня 2018 року, піднялася вище позначки в 76 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 13:59 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 76,11 доларів за барель. Це на 1,16% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні вдень ціна нафти опускалася до 75,50 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація і Саудівська Аравія уклали таємну двосторонню угоду у вересні, метою якої є зростання нафтовидобутку і зниження цін на нафту.

Додамо, також повідомлялося, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розглядає можливість послабити санкції для імпортерів нафти з Ірану, які скорочують закупівлі сировини у Тегерана. Зокрема, джерело Reuters повідомляло, що США готові в індивідуальному порядку працювати з країнами, які скорочують імпорт нафти з Ірану.