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Цена нефти Brent поднялась выше 73 долларов за баррель

Новости » Энергетика    07.11.2018 - 15:04
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 73,08 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 7 ноября 2018 года, поднялась выше отметки в 73 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 14:53 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,08 доллара за баррель. Это на 1,60% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки разрешат восьми странам покупать нефть у Ирана без риска санкций. В частности, речь идет о Японии, Индии и Южной Корее. 

Также сообщалось, что Япония, Южная Корея и другие крупные импортеры нефти из Азии приветствовали решение администрации президента США Дональда Трампа разрешить им продолжать импортировать иранскую нефть.

Кроме того, сообщалось, что Китай останется крупнейшим покупателем иранской нефти в мире и после вступления в силу санкций США. Иран предлагает рекордные дисконты на свою нефть, чтобы поддержать объемы продаж.

В Иране также заявляли, что способны и дальше продавать достаточный объем нефти, несмотря на американские санкции.

Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель Министр нефти Ирана заявил, что санкции США дестабилизируют рынок
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