Ціна нафти Brent піднялася вище 73 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 73,08 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 7 листопада 2018 року, піднялася вище позначки в 73 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 14:53 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,08 долара за барель. Це на 1,60% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки дозволять восьми країнам купувати нафту в Ірану без ризику санкцій. Зокрема, мова йде про Японію, Індію та Південну Корею.

Також повідомлялося, що Японія, Південна Корея і інші великі імпортери нафти з Азії привітали рішення адміністрації президента США Дональда Трампа дозволити їм продовжувати імпортувати іранську нафту.

Крім того, повідомлялося, що Китай залишиться найбільшим покупцем іранської нафти в світі і після вступу в силу санкцій США. Іран пропонує рекордні дисконти на свою нафту, щоб підтримати обсяги продажів.

В Ірані також заявляли, що здатні і далі продавати достатній обсяг нафти, незважаючи на американські санкції.