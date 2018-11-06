Азиатские импортеры нефти благодарны США за исключение их из списка санкций против Ирана

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Восемь стран получили отстрочку и временно выводятся из-под санкций за торговлю с Ираном

Япония, Южная Корея и другие крупные импортеры нефти из Азии приветствовали решение администрации США Дональда Трампа разрешить им продолжать импортировать иранскую нефть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

США разрешили восьми странам временно продолжать с Ираном торговать нефтью и нефтепродуктами. Пять из восьми экономик, получивших отстрочку, находятся в Азии: Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Тайвань. Остальные три - Греция, Италия и Турция.

Япония заявила, что ей было приятно временно избавиться от возможных санкций за импорт иранской нефти. Токио анализирует потенциальное воздействие санкций и проводит тесные консультации с США по защите японских компаний от "неблагоприятных последствий".

Отстрочка также является облегчением для южнокорейских компаний, торгующих с Ираном. США также согласились поддержать специальную систему транзакций, созданную в октябре 2010 года после обсуждений между Вашингтоном и Сеулом, что, по сути, позволяет Южной Корее брать иранскую нефть в качестве платежей за свои товары.

У Индии есть аналогичная договоренность, согласно которой Иран может использовать нефть для оплаты продуктов питания и других предметов первой необходимости.

Для Японии и Китая Иран является значительным, но не самым крупным поставщиком. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Катар и Кувейт экспортируют в Японию больше нефти, чем Иран.

Напомним, ндавно госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что восемь стран временно выводятся из-под антииранских санкций. По словам Помпео, санкции США направлены на сокращение экспорта иранской нефти, который с мая упал на миллион баррелей в день.