Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 72,33 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent сегодня вечером, 18 июля 2018 года, поднялась выше отметки в 72 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 18:44 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 72,33 доллара за баррель. Это на 0,53% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о снижении цены на нефть Brent. В частности, по данным издания Reuters, нефть дешевеет на фоне роста недельных запасов нефти в США.

Отметим, перед этим из-за нестабильной обстановки в Ливии цена нефти поднималась до 77,73 долларов за баррель.