Дальнейший рост цен ограничен увеличением добычи ОПЕК и ослаблением спроса

Нестабильная обстановка в Ливии привела к росту цен на нефть. В частности, по состоянию на утро, 3 июля 2018 года, цена североморской нефти марки Brent поднялись на 0,56% - до 77,73 долларов за баррель, сообщает Reuters.

"Цены на нефть растут утром во вторник на фоне нестабильной обстановки в Ливии, но дальнейший подъем рынка ограничен увеличением добычи ОПЕК и ослаблением спроса на сырье", - говорится в сообщении.

Кроме цен на нефть Brent растут цены и на WTI - до 74,55 долларов за баррель (на 0,82%а выше предыдущего закрытия).

Сообщается, что накануне Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на отгрузку нефти из двух портов (Zueitina и Hariga), что может привести к тому, что добыча нефти в стране уменьшится на 850.000 баррелей в сутки.

"Среди других факторов давления на котировки аналитики называют признаки ослабления спроса на нефть в ключевом регионе-потребителе сырья, Азии, а также в США" ,- говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Индия готовится к сокращению импорта нефти из Ирана.