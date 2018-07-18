Ціна нафти Brent піднялася вище 72 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 72,33 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 18 липня 2018 року, піднялася вище позначки в 72 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 18:44 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 72,33 долара за барель. Це на 0,53% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про зниження ціни на нафту Brent. Зокрема, за даними видання Reuters, нафта дешевшає на тлі зростання тижневих запасів нафти в США.

Відзначимо, перед цим через нестабільну обстановку в Лівії ціна нафти піднімалася до 77,73 доларів за барель.