Цены на нефть снижаются на фоне роста недельных запасов в США

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 629.000 баррелей до 410,7 миллиона

Цена североморской марки нефти Brent сегодня утром, 18 июля, по состоянию на 08:25, опустились на 0,42 процента до 71,86 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters.

Так, согласно данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 629.000 баррелей до 410,7 миллиона против прогноза снижения на 3,6 миллиона баррелей.

Как сообщается, фьючерсные контракты на WTI торговались около 67,7 долларов за баррель, что на 0,56 процента ниже предыдущего закрытия.

Также сообщается, что цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 481,8 юаня за баррель.

Отметим, вчера утром, цена североморской марки нефти Brent опустилась ниже отметки в 72 доллара за баррель.

Напомним, как ранее заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин, страны, которые продолжают импортировать иранскую нефть, смогут избежать штрафных санкций в случае "значительного сокращения" закупок.