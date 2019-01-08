Ціна нафти Brent піднялася вище 58 доларів за барель

Ілюстративне фото (OilNow)

Нафта Brent торгується на позначці в 58,33 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 8 січня 2019 року, знаходиться вище позначки в 58 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:53 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 58,33 долара. Це на 0,36% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними дослідження саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp, ціни на нафту до середини 2019 року будуть перебувати на рівні 60-70 доларів за барель. Як зазначається, падіння цін на нафту в кінці 2018 року було викликано "погіршенням геополітичного тла, побоюваннями з приводу макроекономічної картини", а також зростанням виробництва в США, Саудівській Аравії і Росії.

Як повідомили у Національному банку України, у грудні 2018 року ціни на нафту продовжили стрімко падати під впливом надлишкової пропозиції на ринку у зв'язку нарощуванням видобутку в США, Росії і Саудівській Аравії в умовах ослаблення санкцій відносно Ірану.