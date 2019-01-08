ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ціна нафти Brent піднялася вище 58 доларів за барель

Новини » Енергетика    08.01.2019 - 13:00
Ціна нафти Brent піднялася вище 58 доларів за барель
Ілюстративне фото (OilNow)

Нафта Brent торгується на позначці в 58,33 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 8 січня 2019 року, знаходиться вище позначки в 58 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:53 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 58,33 долара. Це на 0,36% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними дослідження саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp, ціни на нафту до середини 2019 року будуть перебувати на рівні 60-70 доларів за барель. Як зазначається, падіння цін на нафту в кінці 2018 року було викликано "погіршенням геополітичного тла, побоюваннями з приводу макроекономічної картини", а також зростанням виробництва в США, Саудівській Аравії і Росії.

Як повідомили у Національному банку України, у грудні 2018 року ціни на нафту продовжили стрімко падати під впливом надлишкової пропозиції на ринку у зв'язку нарощуванням видобутку в США, Росії і Саудівській Аравії в умовах ослаблення санкцій відносно Ірану.

Нафта Brent торгується вище 57 доларів за барель У Саудівській Аравії дали прогноз щодо цін на нафту на середину 2019
Новини України Brentнефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся