НБУ назвал причины падения цен на нефть

Иллюстративное фото (OilNow)

Цены на нефть продолжили стремительно падать под влиянием избыточного предложения на рынке

В декабре 2018 года мировые цены на нефть продолжили падение, начатое в середине октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Макроэкономический и монетарный обзор" Национального банка (декабрь 2018 года).

Как отмечается в обзоре, причиной оставалось избыточное предложение на рынке в связи наращиванием добычи в США, России и Саудовской Аравии в условиях ослабления санкций в отношении Ирана. Дополнительными факторами были ухудшение ожиданий относительно развития мировой экономики и незначительное снижении запасов нефти в США, несмотря на сезонное увеличение спроса.

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"Только договоренности в рамках ОПЕК+ по сокращению объемов производства нефти в 2019 году на 1,2 млн барр./сутки сдерживали более глубокое снижение", - отмечают в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, цена североморской нефти марки Brent в конце декабря 2018 декабря стоила около 52 долларов за баррель. За весь 2018 год цена нефти упала на 22%.

Еще в начале октября 2018 года цена североморской нефти марки Brent поднималась выше отметки 86 долларов за баррель.