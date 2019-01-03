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Цена нефти Brent поднялась выше 54 долларов за баррель

Новости » Энергетика    03.01.2019 - 09:18
Цена нефти Brent поднялась выше 54 долларов за баррель
Иллюстративное фото (OilNow)

Нефть Brent торгуется на отметке в 54,38 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 3 января 2018 года, находится выше отметки в 54 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:10 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 54,38 доллара. Это на 4,18% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2018 года мировые цены на нефть продолжали падение, начатое в середине октября. Как сообщали в Национальном банке Украины, цены на нефть продолжали стремительно падать под влиянием избыточного предложения на рынке  в связи наращиванием добычи в США, России и Саудовской Аравии в условиях ослабления санкций в отношении Ирана.

В частности, днем 28 декабря 2018 года цена за баррель нефти Brent составляла 51,96 доллара.

Как писало РБК-Украина, Иран спрогнозировал падение цены на нефть до 40 долларов за баррель. По словам представителя Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хусейна Каземпура Ардебили, чтобы избежать переизбытка нефти на рынке, ее добычу необходимо будет снизить на 1,4 млн баррелей в сутки.

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