Ціна нафти Brent піднялася вище 54 доларів за барель

Ілюстративне фото (OilNow)

Нафта Brent торгується на позначці в 54,38 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 3 січня 2018 року, знаходиться вище позначки в 54 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:10 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 54,38 долара. Це на 4,18% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в грудні 2018 року світові ціни на нафту продовжували падіння, розпочате в середині жовтня. Як повідомили у Національному банку України, ціни на нафту продовжували стрімко падати під впливом надлишкової пропозиції на ринку у зв'язку нарощуванням видобутку в США, Росії і Саудівській Аравії в умовах ослаблення санкцій відносно Ірану.

Зокрема, вдень 28 грудня 2018 року ціна за барель нафти Brent складала 51,96 долара.

Як повідомляло РБК-Україна, Іран спрогнозував падіння ціни на нафту до 40 доларів за барель. За словами представника Ірану в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Хусейна Каземпура Ардебілі, щоб уникнути надлишку нафти на ринку, її видобуток необхідно буде знизити на 1,4 млн барелів на добу.