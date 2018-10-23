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Цена нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель

Новости » Энергетика    23.10.2018 - 12:11
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 78,84 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 23 октября 2018 года, опустилась ниже отметки в 79 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:04 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 78,84 долларов за баррель. Это на 1,09% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня утром, 23 октября 2018 года, цена нефти опустилась ниже отметки в 80 долларов за баррель - до 79,48 долларов за баррель.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что стоимость нефти марки Brent будет превышать 80 долларов за баррель в среднесрочной перспективе в связи со снижением поставок из Венесуэлы и Ирана.

Добавим, также сообщалось, что Организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) не удается вывести на рынок обещанные дополнительные объемы нефти, так как снижение производства сырья в Иране, Венесуэле и Анголе перебивает прирост в других странах.

Цена нефти Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель Цена нефти Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель
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