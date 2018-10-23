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Ціна нафти Brent опустилася нижче за 79 доларів за барель

Новини » Енергетика    23.10.2018 - 12:11
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 78,84 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 23 жовтня 2018 року, опустилася нижче позначки в 79 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:04 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 78,84 доларів за барель. Це на 1,09% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, сьогодні вранці, 23 жовтня 2018 року, ціна нафти опустилася нижче за позначку в 80 доларів за барель - до 79,48 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що вартість нафти марки Brent буде перевищувати 80 доларів за барель у середньостроковій перспективі у зв'язку зі зниженням постачання з Венесуели та Ірану.

Додамо, також повідомлялося, що Організації країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) не вдається вивести на ринок обіцяні додаткові обсяги нафти, так як зниження виробництва сировини в Ірані, Венесуелі та Анголі перебиває приріст в інших країнах.

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