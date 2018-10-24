Цена нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на уровне 75,50 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 24 октября 2018 года, опустилась ниже отметки в 76 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:23 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,50 долларов за баррель. Это на 1,95% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера днем, 23 октября, цена нефти Brent впервые за два месяца упала ниже 78 долларов за баррель.

Добавим, по данным Международного рейтингового агентства Fitch Ratings, стоимость нефти марки Brent будет превышать 80 долларов за баррель в среднесрочной перспективе из-за снижения поставок из Венесуэлы и Ирана.

Также сообщалось, что японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. В качестве альтернативных источников импорта нефти Япония рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Как отмечалось, японские поставщики получили от США предупреждение о необходимости полного прекращения импорта иранской нефти до начала ноября 2018 года.