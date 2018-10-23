Цена нефти Brent впервые за два месяца упала ниже 78 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть в течение дня подешевела более чем на 2%

Сегодня днем, 23 октября 2018 года, цена нефти североморской марки Brent упала ниже отметки 78 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:14 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,98 доллара за баррель. Это на 2,17% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, ранее стоимость черного золота на этом уровне была 18 сентября. Эксперты не исключают, что цены на нефть падают на фоне новостей о возможном увеличении добычи в Саудовской Аравии. Кроме того, дополнительное давление на котировки оказывает ситуация на внутреннем рынке США, где запасы нефти растут в течение последних трех недель.

Напомним, ранее сообщалось, что страны расширенного формата ОПЕК+ в прошлом месяце увеличили объемы добычи нефти. По данным агентства Reuters, члены ОПЕК, за исключением Нигерии, Ливии и Конго, в сентябре по отношению к маю 2018 увеличили добычу нефти на 428 тысяч баррелей в сутки, а рост производства сырья в странах ОПЕК+ в обзорный период составил 296 тысяч баррелей в сутки.