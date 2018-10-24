Ціна нафти Brent опустилася нижче 76 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на рівні 75,50 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 24 жовтня 2018 року, опустилася нижче позначки в 76 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:23 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,50 доларів за барель. Це на 1,95% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора вдень, 23 жовтня, ціна нафти Brent вперше за два місяці впала нижче 78 доларів за барель.

Додамо, за даними Міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, вартість нафти марки Brent буде перевищувати 80 доларів за барель в середньостроковій перспективі через зниження поставок з Венесуели та Ірану.

Також повідомлялося, що японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. В якості альтернативних джерел імпорту нафти Японія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Як зазначалося, японські постачальники отримали від США попередження про необхідність повного припинення імпорту іранської нафти до початку листопада 2018 року.