Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent торгуется на отметке 74,89 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 1 ноября 2018 года, опустилась ниже отметки в 75 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:33 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,89 доллара за баррель. Это на 1,17% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Падение цен на нефть продолжается после публикации данных Управления энергетической информации США, согласно которым запасы нефти в стране растут шестую неделю подряд. Кроме того, согласно подсчетам Reuters, Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) нарастила производство в октябре до максимума с 2016 года. В частности, рост добычи в ОАЭ и Ливии компенсировал сокращение поставок сырья из Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором поручил американским компаниям отказаться от поставок нефти из Ирана.

Отметим, 4 ноября вступят в силу санкции США против Ирана. Президент Хассан Рухани заявил, что его страна не боится новых санкций.