Рухани заявил, что Иран не боится новых санкций США

Фото: Хасан Рухани (london.mfa.gov.ir)

США 4 ноября введут новые санкции против Ирана

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна не боится новых санкций со стороны США, что вступят в действие 4 ноября этого года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"4 ноября этого года ожидаем новую несправедливость со стороны американцев. Но народ должен знать, что, без всяких сомнений, правительство Ирана не имеет страха перед американскими угрозами", - заявил Рухані.

Напомним, конгрессмены обеспокоены слишком слабыми санкциями США против Ирана.

Ранее сообщалось, что США провели переговоры с межбанковской системой передачи информации SWIFT об отключении Ирана от этой системы. В частности, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран был отключен от SWIFT как в 2012 году, до подписания ядерного соглашения.

17 октября Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 20 иранских компаний и банков. США обвинили один из подразделений, входящего в корпус стражей исламской революции, в использование детей как солдат в Сирии и внедрили санкции за финансовую помощь ему.