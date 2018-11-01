США отказываются от нефти из Ирана

Фото: Дональд Трамп (un.org)

Президент США посчитал, что "в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов" странами, помимо Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум, в котором разрешил отказаться от поставок нефти из Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте Белого дома.

Меморандум адресован Госдепартаменту, Минфину и Министерству энергетики США и издан за несколько дней до введения второго этапа санкций против Ирана.

"Я пришел к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы значительно сократить закупки нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями", - говорится в меморандуме.

Трамп также подчеркнул, что меморандум составлен после тщательного анализа ситуации на мировом рынке нефти и основывается в том числе на информации о росте нефтедобычи в ряде стран мира и наличии стратегических запасов углеводородов.

Напомним, президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна не боится новых санкций со стороны США, которые вступят в силу 4 ноября этого года.