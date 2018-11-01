Ціна нафти Brent опустилася нижче 75 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 74,89 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 1 листопада 2018 року, опустилася нижче позначки 75 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:33 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,89 долара за барель. Це на 1,17% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Падіння цін на нафту триває після публікації даних Управління енергетичної інформації США, згідно з якими запаси нафти в країні ростуть шостий тиждень поспіль. Крім того, згідно з підрахунками Reuters, Організація країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) збільшила виробництво в жовтні до максимуму з 2016 року. Зокрема, зростання видобутку в ОАЕ та Лівії компенсувало скорочення поставок сировини з Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав меморандум, в якому доручив американським компаніям відмовитися від поставок нафти з Ірану.

Відзначимо, 4 листопада вступлять в силу санкції США проти Ірану. Президент Хассан Рухані заявив, що його країна не боїться нових санкцій.