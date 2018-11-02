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Цена нефти Brent снова опустилась ниже 73 долларов за баррель        

Новости » Энергетика    02.11.2018 - 11:51
Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)
Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)

Brent торгуется на отметке 72,92 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 2 ноября 2018 года, снова опустилась ниже 73 долларов за баррель после вчерашнего падения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:33 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 72,92 доллара за баррель. Это на 0,14% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, сегодня утром цена нефти Brent превысила 73 доллара за баррель после вчерашнего падения. Накануне нефть дешевела на данных о росте запасов в США и сомнениях в том, что американские санкции смогут привести к полной остановке экспорта топлива из Ирана.

Отметим, в пятницу ожидается публикация статистических показателей США по количеству работающих буровых установок. Ожидается, что данные показатели станут причиной дальнейших распродаж нефти.

На этой неделе стало известно, что Турция начала разведывательные работы по поиску нефти и газа в восточной части Средиземного моря. Как отмечается, это может привести к напряженности по той причине, что у Кипра другие взгляды по поводу юрисдикции в этой регионе.

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