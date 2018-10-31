Турция начала разведывательные работы по поиску нефти в Средиземноморье

Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Турецкое судно "Fatih" ("Завоеватель") в среду начало разведочное бурение на южном побережье Турции

Турция начала разведывательные работы по поиску нефти и газа в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Турецкое судно "Fatih" ("Завоеватель") в среду начало разведочное бурение на южном побережье Турции.

Как отмечается, это может привести к напряженности в регионе. Турция и Кипр имеют разные взгляды по поводу юрисдикции для разведки нефти и газа в восточном Средиземноморье, который считают богатым природным газом.

Выступая накануне на церемонии запуска бурового судна, турецкий министр энергетики Фатих Донмез заявил, что бурение начнется со скважины "Алания-1", расположенной в 100 км от провинции Анталья и в 60 км от провинции Алания.

Первая скважина расположена на некотором расстоянии от спорной территории, которая лежит дальше на юг и вокруг Кипра. Новые буровые работы могут вызвать напряженность в отношениях Турции с Грецией и Кипром.

Отметим, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Грецию начать новый этап в дипломатических отношениях стран.