Цена нефти Brent превысила 73 доллара за баррель после вчерашнего падения

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent торгуется на отметке 73,09 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 2 ноября 2018 года, поднялась выше отметки 73 доллара за баррель после вчерашнего падения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:10 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,09 доллара за баррель. Это на 0,10% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, в ходе вчерашних торгов на лондонской бирже ICE Futures нефть Brent подешевела на 2,75% - до 72,98 доллара за баррель. Последний раз котировки находились на этом уровне 22 августа. Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США и сомнениях в том, что американские санкции смогут привести к полной остановке экспорта топлива из Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что государственная нефтегазовая компания Мексики Pemex впервые более чем за 10 лет импортировала партию нефти из США. В частности, судно с 348 тыс. баррелей легкой нефти прибыло в терминал Пахаритос в штате Веракрус. Всего в ноябре в Мексику должны поставить не менее четырех партий по 350 тыс. баррелей. Соответствующий контракт был подписан в конце октября.

Кроме того, на этой неделе Турция начала разведывательные работы по поиску нефти и газа в восточной части Средиземного моря.