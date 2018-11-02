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Ціна нафти Brent знову опустилася нижче 73 доларів за барель

Новини » Енергетика    02.11.2018 - 11:51
Фото: видобуток нафти (ukrnafta.com)
Фото: видобуток нафти (ukrnafta.com)

Brent торгується на позначці 72,92 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 2 листопада 2018 року, знову опустилася нижче 73 доларів за барель після вчорашнього падіння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:33 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 72,92 долара за барель. Це на 0,14% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, сьогодні вранці ціна нафти Brent перевищила 73 долара за барель після вчорашнього падіння. Напередодні нафта дешевшала на даних про зростання запасів у США і сумнівах в тому, що американські санкції зможуть призвести до повної зупинки експорту пального з Ірану.

Відзначимо, в п'ятницю очікується публікація статистичних показників США щодо кількості працюючих бурових установок. Очікується, що дані показники стануть причиною подальших розпродажів нафти.

На цьому тижні стало відомо, що Туреччина почала розвідувальні роботи з пошуку нафти і газу в східній частині Середземного моря. Як зазначається, це може призвести до напруженості з тієї причини, що у Кіпру інші погляди з приводу юрисдикції в цьому регіоні.

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