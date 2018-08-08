Цена нефти Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель

Новости Энергетика 08.08.2018 - 18:54
Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)
Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 72,06 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 8 августа 2018 года, торгуется ниже отметки в 73 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 18:43 цена нефти Brent находилась на уровне 72,06 долларов за баррель. Это на 3,03% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. По данным местного издания Nikkei, поставки нефти из Ирана должны быть полностью прекращены к октябрю 2018 года. Отмечалось также, что  предупреждение о необходимости полного прекращения импорта нефти из Ирана японские поставщики JXTG Holdings и Idemitsu Kosan получили от США.

Кроме того, сообщалось, что аналитики нефтяных рынков, которых агентство Reuters опросило в мае, ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году. Как ожидается, такие цены на нефть марки Brent будут держаться за счет хорошего спроса

Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель
Теги:  Brent,  нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС