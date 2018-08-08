Цена нефти Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 72,06 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 8 августа 2018 года, торгуется ниже отметки в 73 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 18:43 цена нефти Brent находилась на уровне 72,06 долларов за баррель. Это на 3,03% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. По данным местного издания Nikkei, поставки нефти из Ирана должны быть полностью прекращены к октябрю 2018 года. Отмечалось также, что предупреждение о необходимости полного прекращения импорта нефти из Ирана японские поставщики JXTG Holdings и Idemitsu Kosan получили от США.

Кроме того, сообщалось, что аналитики нефтяных рынков, которых агентство Reuters опросило в мае, ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году. Как ожидается, такие цены на нефть марки Brent будут держаться за счет хорошего спроса