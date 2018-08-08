Ціна нафти Brent опустилася нижче 73 доларів за барель

Новини Енергетика 08.08.2018 - 18:54
Фото: видобуток нафти (ukrnafta.com)
Фото: видобуток нафти (ukrnafta.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 72,06 долари за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 8 серпня 2018 року, торгується нижче відмітки в 73 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 18:43 ціна нафти Brent перебувала на рівні 72,06 доларів за барель. Це на 3,03% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. За даними місцевого видання Nikkei, поставки нафти з Ірану повинні бути повністю припинені до жовтня 2018 року. Зазначалося також, що попередження про необхідність повного припинення імпорту нафти з Ірану японські постачальники JXTG Holdings і Idemitsu Kosan отримали від США.

Крім того, повідомлялося, що аналітики нафтових ринків, яких агентство Reuters опитало в травні, очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель цього року. Як очікується, такі ціни на нафту марки Brent будуть триматися за рахунок хорошого попиту

Ціна нафти Brent опустилася нижче 74 доларів за барель Ціна нафти Brent піднялася вище 74 доларів за барель
Теги:  Brent,  нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС