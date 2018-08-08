Ціна нафти Brent опустилася нижче 73 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 72,06 долари за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 8 серпня 2018 року, торгується нижче відмітки в 73 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 18:43 ціна нафти Brent перебувала на рівні 72,06 доларів за барель. Це на 3,03% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. За даними місцевого видання Nikkei, поставки нафти з Ірану повинні бути повністю припинені до жовтня 2018 року. Зазначалося також, що попередження про необхідність повного припинення імпорту нафти з Ірану японські постачальники JXTG Holdings і Idemitsu Kosan отримали від США.

Крім того, повідомлялося, що аналітики нафтових ринків, яких агентство Reuters опитало в травні, очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель цього року. Як очікується, такі ціни на нафту марки Brent будуть триматися за рахунок хорошого попиту