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Цена нефти снова Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Новости » Энергетика    08.11.2018 - 14:47
Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)
Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)

Brent торгуется на отметке 71,93 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 8 ноября 2018 года, опустилась ниже отметки 72 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 14:36 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 71,93 доллара за баррель. Это на 0,17% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, в ходе вчерашних торгов цена нефти Brent поднималась выше 73 долларов за баррель. Однако нефть начала дешеветь после публикации Управления энергетической информации США, которое в своем краткосрочном прогнозе на ноябрь подняло прогноз добычи нефти в США на 0,3 млн баррелей в день - до рекордных 12,06 млн баррелей в день, а прогноз роста мирового спроса снизило на 0,1 млн - до 1,4 млн баррелей в день.

Ранее Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. По словам представителя Ирана в ОПЕК Хусейна Каземпура, после того как Москва и Эр-Рияд увеличили добычу нефти, цены на нее упали на 15 долларов.

 

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