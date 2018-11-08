Ціна нафти Brent знову опустилася нижче 72 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (ukrnafta.com)

Brent торгується на позначці 71,93 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 8 листопада 2018 року, опустилася нижче позначки 72 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 14:36 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 71,93 долара за барель. Це на 0,17% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, в ході вчорашніх торгів ціна нафти Brent піднімалася вище 73 доларів за барель. Однак нафта почала дешевшати після публікації Управління енергетичної інформації США, яке у своєму короткостроковому прогнозі на листопад підвищило прогноз видобутку нафти в США на 0,3 млн барелів на день - до рекордних 12,06 млн барелів на день, а прогноз зростання світового попиту знизило на 0,1 млн - до 1,4 млн барелів на день.

Раніше Іран закликав Росію та Саудівську Аравію скоротити видобуток нафти на 1 млн барелів на день. За словами представника Ірану в ОПЕК Хусейна Каземпура, після того як Москва і Ер-Ріяд збільшили видобуток нафти, ціни на неї впали на 15 доларів.