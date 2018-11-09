Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель

Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 70,55 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 9 ноября 2018 года, опустилась ниже отметки в 71 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:08 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 70,55 долларов за баррель. Это на 1,67% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут вернутся к ограничениям добычи нефти в 2019 году, чтобы предотвратить возможное формирование переизбытка предложения на рынке. Так, в ближайшее время в Абу-Даби состоится министерская встреча мониторингового комитета с участием представителей участников ОПЕК и других стран, придерживающихся нефтяного пакта.

Кроме того, сообщалось, что по мнению представителя Ирана в ОПЕК Хусейна Каземпура, Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти до уровня в 1 млн баррелей в день. Он также отметил, что после того как Россия и Саудовская Аравия увеличили добычу нефти, цены на нее упали на 15 долларов.