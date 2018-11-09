Ціна нафти Brent опустилася нижче 71 долара за барель

Фото: видобуток нафти (ukrnafta.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 70,55 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 9 листопада 2018 року, опустилася нижче позначки в 71 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:08 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 70,55 доларів за барель. Це на 1,67% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що країни ОПЕК і країни, які не входять в картель, можуть повернуться до обмежень видобутку нафти в 2019 році, щоб запобігти можливому формуванню надлишку пропозиції на ринку. Так, найближчим часом в Абу-Дабі відбудеться міністерська зустріч моніторингового комітету за участю представників учасників ОПЕК та інших країн, які дотримуються нафтового пакту.

Крім того, повідомлялося, що на думку представника Ірану в ОПЕК Хусейна Каземпура, Росія і Саудівська Аравія повинні скоротити видобуток нафти до рівня 1 млн барелів на день. Він також зазначив, що після того, як Росія і Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, ціни на неї впали на 15 доларів.