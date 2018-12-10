Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 61,97 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 10 декабря 2018 года, опустилась ниже отметки в 62 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:17 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,97 доллара. Это на 1,99% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, в минувшую пятницу цены на нефть подскочили более чем на 5% после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в картель страны объявили о намерении сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. При этом ОПЕК сократит добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а другие участники сделки - на 400 тыс. баррелей в сутки.

Также на прошлой неделе стало известно, что Иран, Венесуэла и Ливия, вероятно, будут исключены из сделки ОПЕК+. В частности, Reuters сообщал, что Иран был основным препятствием к заключению сделки о сокращении добычи нефти, а лидер ОПЕК Саудовская Аравия не соглашалась на уступки для попавшего под санкции Тегерана.